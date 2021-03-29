В Резекне старый склад превратят в Центр кинологии для таможни

ГАО "Государственное недвижимое имущество" (VNĪ) призывает строительных подрядчиков подавать заявки на участие в закупке для создания Центра кинологии в Резекне, на ул. Маскавас, 30. Как сообщил председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс (Renārs Griškevičs), комплекс обеспечит кинологам соответствующие условия труда, там будет вестись обучение таможенных рабочих собак в целях обеспечения безопасности и борьбе с контрабандой.

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Строительные подрядчики, заинтересованные в создании Центра кинологии в Резекне, могут подавать заявки на участие в закупке до 12 апреля здесь: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/53840.

В ходе работ предполагается перепланировка старого складского здания и гаражей в соответствии со строительным проектом, разработанным VNĪ осенью 2020 года. Работы по перепланировке предполагают строительство соответствующих специфическим требованиям учебных и хозяйственных помещений для кинологов и рабочих собак, а также безопасного и соответствующего требованиям надлежащего содержания животных вольера для рабочих собак.

Кинологическая служба Таможенного управления СГД была создана в 2004 году. На данный момент в мероприятиях по физическому контролю на внутренних и внешних границах Латвии участвуют 44 специально обученные рабочие собаки. Работающие в таможенной службе рабочие собаки обучены поиску табачных изделий, наркотических веществ и наличных денег. В целях обеспечения защиты общества путем ограничения потока наркотических и психотропных веществ, контрабанды табачных изделий и незаконного перемещения наличных денежных средств таможенные кинологи с рабочими собаками проводят контрольные мероприятия и в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, например, Государственной полицией, Государственной пограничной охраной и другими.

Создание современного таможенного Центра кинологии в Резекне — это проект Службы государственных доходов, над которым уже несколько лет идет целенаправленная работа с постепенным привлечением финансирования из различных финансовых источников для каждого этапа развития Центра кинологии.