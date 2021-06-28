В Резекне за 252 тысячи евро построят центр обучения пограничных собак

Компания Eltex выиграла отбор среди шести претендентов и заключила договор с Valsts nekustamie īpašumi о строительстве кинологического центра в Резекне, на улице Маскавас, 30. Там будут обучать служебных собак, которые ищут контрабанду.

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Сумма договора — 282 051, 54 евро. Под кинологический центр перестроят старые здания склада и гаражей — проект этого разработан в 2020 году. Будет также построен вольер, где будут содержаться собаки.

Современный комплекс должен обеспечить кинологам соответствующие условия труда, а собакам — достаточный уровень содержания.

Финансируется проект в рамках европейской программы по международному сотрудничеству полиции — 15% расходов покрывает государство, 85% покрывает Евросоюз. Всего на модернизацию латвийско-российской и латвийско-белорусскй границы выделено 18,2 миллиона евро.

Кинологическая служба, подчиняющаяся Таможенному управлению Службы госдоходов, была создана в 2004 году. Сейчас в ней работают 44 специально обученных собаки. Они ищут табак, наркотики и наличные деньги.