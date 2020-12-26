В Резекненской больнице до конца года под Covid-19 будут перепрофилированы еще 20 коек

К концу года в Резекненской больнице планируется перепрофилировать еще 20 коек для больных Covid-19, и их количество достигнет 74, сообщили в медучреждении.

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С октября по рождественские выходные в больнице лечились 169 пациентов с Covid-19, 99 из которых были вылечены или переведены на амбулаторное лечение, 27 умерли, 43 продолжают лечиться.

В больнице для пациентов с Covid-19 предназначены 54 койки, а до конца года планируется перепрофилировать еще 20.

За последнюю неделю увеличилось количество пациентов, госпитализированных с пневмонией, вызванной Covid-19. Поскольку очаги пневмонии можно увидеть только на рентгеновском снимке легких, растет число пациентов, которые не хотят сообщать или пытаются скрыть информацию о признаках Covid-19 на рентгене легких, что подвергает риску других пациентов и персонал.