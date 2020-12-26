В Резекненской больнице до конца года под Covid-19 будут перепрофилированы еще 20 коек
Foto: F64

К концу года в Резекненской больнице планируется перепрофилировать еще 20 коек для больных Covid-19, и их количество достигнет 74, сообщили в медучреждении.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С октября по рождественские выходные в больнице лечились 169 пациентов с Covid-19, 99 из которых были вылечены или переведены на амбулаторное лечение, 27 умерли, 43 продолжают лечиться.

В больнице для пациентов с Covid-19 предназначены 54 койки, а до конца года планируется перепрофилировать еще 20.

За последнюю неделю увеличилось количество пациентов, госпитализированных с пневмонией, вызванной Covid-19. Поскольку очаги пневмонии можно увидеть только на рентгеновском снимке легких, растет число пациентов, которые не хотят сообщать или пытаются скрыть информацию о признаках Covid-19 на рентгене легких, что подвергает риску других пациентов и персонал.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Резекне
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
5 идей новогодних подарков для мужа или друга
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год