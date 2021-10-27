В Резекненской больнице лечатся пациенты с Covid-19, которые сделали вакцину AstraZeneca и Johnson&Johnson

Те пациенты с Covid-19, которые уже вакцинировали и попали в стационар, прививались вакцинами AstraZeneca и Johnson&Johnson или же не закончили курс вакцинации, свидетельствует статистика Резекненской больнице о госпитализированных.

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Согласно доступным данным, во вторник, 26 октября, в Резекненкской больнице лечились 73 пациента с Covid-19, 12 из них в тяжелом состоянии. В среднем 50% стационарных пациентов с Covid-19 нуждаются в кислородной терапии.

8% стационарных пациентов с коронавирусом вакцинированы. Они сделали прививку вакцинами AstraZeneca или Johnson&Johnson, или не завершили курс вакцинации. Представитель больнице Лаура Сондоре пояснила, что не закончившие курс вакцинации прививались другими вакцинами.

Опыт больницы показывает, что количество госпитализируемых вакцинированных жителей колеблется от 7% до 9%.

С 6 сентября, когда была возобновлена госпитализация пациентов с Covid-19 в Резекне, в больнице лечение прошли 318 зараженных людей. 40 пациентов в возрасте от 32 до 90 лет умерли. Ни один из скончавшихся не был вакцинирован от Covid-19.

Кроме того, больница отмечает, что сейчас средняя и тяжелая тяжесть заболевания характерна для молодых людей, в том числе в возрасте от 13 до 27 лет. Самому маленькому пациенту Резекненской больницы с Covid-19 всего три месяца.

Резекненская больница постоянно реорганизует свою работу, чтобы в первую очередь оказать помощь неотложным и острым пациентам с Covid-19. В настоящее время количество коек для пациентов с Covid-19 составляет 77 — это 30% от общего числа коек в больнице. Уже на этой неделе будут внесены изменения, чтобы развернуть дополнительные кровати для лечения ковидных пациентов: будет сокращено количество коек в других отделениях.

Учитывая, что количество госпитализированных с Covid-19 продолжает расти, жители активно прививаются от вируса. В Пункте вакцинации при Резекненской больнице ежедневно прививку делают более 300 человек.