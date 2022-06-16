В Резекненской больнице теперь работают четыре врача из Украины

В Резекненской больнице начали работать четыре врача из Украины, сообщил агентству LETA председатель городской думы Александр Барташевич.

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Четверо украинцев начали работать врачами в больнице Резекне. Самоуправление пытается заполнить свободные места в медучреждении врачами из Украины, но полностью ситуацию таким образом решить нельзя, сказал мэр.

Политик пояснил, что пока сложнее найти специалистов определенной квалификации. Для привлечения молодых специалистов муниципалитет оказывает поддержку в решении жилищных вопросов.

Ранее сообщалось, что больше всего или на 22,3% за время пандемии Covid-19 сократилось количество сотрудников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурной отрасли.

Количество работников сферы здравоохранения увеличилось на 8% с 38 800 человек в 2011 году до 41 900 в прошлом году.