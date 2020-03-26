В Резекненской больнице врач заболел Covid-19

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) сегодня получил информацию о том, что в Резекненской больнице врач заразился новым коронавирусом. Больница продолжает работу.

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Эпидемиологи связались с руководством больницы и дали рекомендации по дальнейшей работе больницы. А также специалисты связались с контактными лицами, они отправлены на домашний карантин.

На данный момент продолжает эпидемиологическое расследование с целью выяснить источник инфекции и найти всех пациентов, сообщает ЦПКЗ.

Представитель ЦПКЗ Илзе Арая указала, что все риски оценены и причин закрывать больницу нет. Она указала, что врач лечится амбулаторно. Так как эпидемиологическое расследование находится на начальной стадии, ЦПКЗ не может точно назвать как много людей отправлены в самоизоляцию как контактные лица.

Арая подчеркнула, что врачи - это одна из групп риска, которую на этой неделе также начали проверять на новый коронавирус при наличии соответствующих симптомов.