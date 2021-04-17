В резекненском центре вакцинации неожиданно большая активность жителей
Foto: Aleksandrs Lebeds

В резекненском центре вакцинации, который находится в посольстве Латгале Gors, активность жителей в субботу оказалось неожиданно большой, сообщила представитель Резекненской больницы Лаура Сондоре.

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По ее словам, к 10:00 в очереди было около 130 человек. При этом, учитывая большой интерес жителей, центр сейчас прививает примерно по 50 человек в час.

Сондоре отметила, что с открытия центра количество человек в очереди существенно увеличилось, поэтому она прогнозирует, что сегодня еще до конца рабочего дня будут использованы все поставленные центру 390 вакцин.

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LETA

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LETA

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Gors (Latgales vēstniecība) Вакцинация
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