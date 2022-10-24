В Резекненском крае депутат сложила мандат из-за маленькой зарплаты
Foto: LETA

Депутат от "Согласия" Екатерина Иванова решила сложить мандат депутата Резекненской краевой думы в связи со сложным финансовым положением, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Отставку Екатерина Иванова объяснила тяжелой финансовой ситуацией. Ее зарплата за выполнение обязанностей депутата составляла всего 150 евро, а другой работы у нее нет, пояснила Иванова. Она планирует подать заявление на получение социального пособия.

Ее место займет однопартиец Зигфрид Лукашевич.

Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, в 2009 году Иванова получила степень магистра в области охраны окружающей среды.

На выборах в Резекненскую краевую думу в сентябре 2021 года "Согласие" получило шесть мест.

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