В Резекненском крае депутат сложила мандат из-за маленькой зарплаты

Депутат от "Согласия" Екатерина Иванова решила сложить мандат депутата Резекненской краевой думы в связи со сложным финансовым положением, сообщает портал rus.lsm.lv.
Отставку Екатерина Иванова объяснила тяжелой финансовой ситуацией. Ее зарплата за выполнение обязанностей депутата составляла всего 150 евро, а другой работы у нее нет, пояснила Иванова. Она планирует подать заявление на получение социального пособия.
Ее место займет однопартиец Зигфрид Лукашевич.
Согласно информации, опубликованной Центральной избирательной комиссией, в 2009 году Иванова получила степень магистра в области охраны окружающей среды.
На выборах в Резекненскую краевую думу в сентябре 2021 года "Согласие" получило шесть мест.