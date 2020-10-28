Covid-19 выявлен у восьми работников и девяти пациентов Саулкрастской больницы, а также у двух работников и семи постояльцев дома социального ухода.

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Тестирование работников и постояльцев пансионата было проведено немедленно после того, как у одного из постояльцев был выявлен коронавирус, о чем поступила информация из Рижской Восточной клинической больницы.

"Ситуация опасна тем, что в 26 случаях симптомы "Covid-19" не проявляются, поэтому особенно важно выявить и проверить контактных лиц", — сказала Стьяде.

Помимо этого, у 20 постояльцев и работников Резекненского пансионата выявлен Covid-19, сообщил руководитель социальной службы самоуправления Гунар Арбиданс.

21 октября один из постояльцев пансионата был доставлен в больницу, где 23 октября умер. В тот же день были получены результаты анализов на Covid-19, которые оказались положительными.

Проверены все проживающие в пансионате и его работники. Вирус выявлен у 12 постояльцев и восьми работников.

Работники с положительными результатами направлены на изоляцию, контактные лица находятся на карантине. Все заболевшие постояльцы изолированы на одном этаже, где тщательно контролируется их состояние здоровья, рассказал Арбиданс.