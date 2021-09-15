В Риге 157 классов отправили на "удаленку" из-за Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На данный момент количество классов в Риге, которые отправились на карантин в связи с Covid-19, достигло 157, сообщила агентству LETA представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

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Среди заболевших есть и сотрудники образовательных учреждений, в том числе педагоги, и школьники. Вилде добавила, что данные о распространенности коронавируса меняются ежедневно.

На данный момент удаленное обучение введено в 62 школах и трех дошкольных учреждениях. На карантине находятся 157 классов и семь дошкольных групп.

В группах классов, где дети вакцинированы, а это в основном средняя школа, вакцинированные учащиеся учатся очно, а непривитые - удаленно.

Случаи Covid-19 также были выявлены в музыкальных, художественных и спортивных школах и в одном центре обучения по интересам.

По данным на вторник, в Риге удаленно учились 125 классов в 57 учебных заведениях.

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