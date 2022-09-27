В Риге 6% домов подключены к отоплению, клиенты RNP подключаться не спешат

Городское предприятие теплоснабжения Rīgas siltums подключило к отоплению уже порядка 400 зданий, но клиенты Rīgas namu pārvaldnieks подключаться к отоплению не торопятся, выяснило агентство LETA.

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Как сказано в сообщении Rīgas siltums, в настоящее время отопление подключено 6% клиентам от общего количества домов, которым предприятие поставляет тепловую энергию.

В свою очередь в Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) поступило только одно заявление, в котором жильцы дома изъявили желание подключить отопление.

Представитель RNP Уна Греневица сообщила агентству LETA, что во вторник руководители RNP и предприятия Rīgas siltums договорились о своевременном подключении отопления клиентам RNP, исходя из долгосрочного прогноза погоды.

В ходе совещания достигнута договоренность о том, что отопление будет подключаться исходя из долгосрочных прогнозов погоды, во избежание необоснованного замерзания жильцов многоквартирных домов и связанного с этим использования электроотопительного оборудования, мощность которого не соответствует электроустановочным системам домов.

Таким образом, решение о подключении отопления будет принято, если долгосрочный прогноз погоды покажет тенденцию к понижению температуры воздуха и ее сохранению на низком уровне.

"Подключение отопления всегда было сложным процессом, в котором необходимо учитывать интересы большого количества самых разных людей. В этом году, с учетом общих расходов, которые значительно увеличились в связи с вторжением России в Украину, задача еще более усложняется, однако понятно, что при значительном понижении температуры отопительный сезон должен начаться", — сообщил председатель правления RNP Роналдс Нейманис.

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