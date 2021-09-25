В Риге 88 классов в 39 школах ушли на дистанционное обучение

Из-за Covid-19 на дистанционное обучение пришлось перейти ученикам 39 муниципальных школ Риги, сообщили агентству LETA в управлении образования, культуры и спорта.

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Всего в рижских школах дистанционно обучаются 88 классов.

Covid-19 был обнаружен в семи дошкольных учреждениях, в семи группах.

Причиной, по которой школьные классы или группы детского сада получают статус контактного лица и попадают на карантин, являются болезни как учеников, так и педагогов.

В школах из-за болезни учителя на карантине находятся 13 классов из 3 школ, а в дошкольных учреждениях — две группы из двух детских садов.