В Риге — акция протеста против "ковидных" ограничений. Текстовая трансляция + ВИДЕО

18 августа противники связанных с Covid-19 ограничений собираются на акцию протеста в Старой Риге. DELFI следит за развитием ситуации.

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АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ COVID-ОГРАНИЧЕНИЙ Протестующие мирно расходятся. Игрушки у здания правительства. Народ начинается расходиться. Если уже завтра Левитс не отправит Кариньша в отставку, Гобземс потребует учителей, медиков и полицейских к забастовке. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Алдис Гобземс просит собравшихся положить у здания Кабинета министров мягкие игрушки, которые заранее просили взять с собой. Здание правительства охраняют сотрудники правоохранительных органов. Протестующие собираются у здания Кабинета министров. По подсчетам полиции, в Вецриге к 9 часам вечера собралось до двух тысяч человек. Но очевидно, что народу было больше. В центре Риге вновь заморосил дождик. Собравшиеся у Памятника Свободы поют гимн Латвии. Другая часть протестующих движется к Памятнику Свободы через Вецригу. Полиция перекрыло движение по ул. Валдемара и из центра города. Народ по бул. Райня идет к Памятнику Свободы. Полиция остановила движение по Вантовому мосту в сторону центра. Толпа скандирует: «Свободу!» Протестующие собираются двигаться по ул. Валдемара в сторону Памятника Свободы. Алдис Гобземс зачитал резолюцию, которую планируют передать президенту Латвии. Во время выступления Алексея Росликова кто-то в толпе зажег дымовые шашки. Гобземс тут же заявил о провокации. Судя по видеотрансляции, над собравшимися летает дрон, который ведет видеосъемку. Напомним, что полиция обещала использовать дрон, чтобы выявлять нарушителей закона. Толпа скандирует - "Левитс, выходи"! Полиция перекрыла подходы к Сейму. Среди участников акции протеста - бывший премьер Латвии, миллионер Вилис Криштопанс. Гобземс выступает с крыши автобуса. В Вецриге перегружена мобильная сеть - видеотрансляции подвисают и тормозят, приносим свои извинения. На площади перед Рижским замком собралось несколько тысяч человек. В Латвии сейчас действуют "ковидные" ограничения: на массовых мероприятиях не должны собираться более 50 человек. Полиция никак не реагирует на то, что в акции участвуют тысячи людей (точные оценки пока недоступны). Протестующие на Домской площади. Колонна остановилась на Домской площади. Поют народные песни под гитару. Во главе колонны Айнар Шлесерс, который недавно заявил о возвращении в политику. Между тем колонна протестующих движется по Вецриге в направлении Рижского замка. В среду днем здание кабинета министров огородили барьерами. Фото LETA Алдис Гобземс в своем телеграм-канале пишет, что в Старой Риге не работает мобильная связь. Это не так, передают при помощи мессенджеров репортеры DELFI. К Рижскому замку - резиденции президента Латвии - подтягиваются люди. По данным корреспондента Delfi, на месте присутствуют политики Айнар Шлесерс, Любовь Швецова, Юлия Степаненко и Вячеслав Степаненко. Кроме того, в рядах участников акции протеста бывший глава ЦИК Арнис Цимдарс, известный в прошлом спортсмен и политик Виктор Щербатых, а также Линда Лиепиня и бывший шеф Дорожной полиции Эдмундс Зивтиньш. Начальник Государственной полиции Армандс Рукс утром в среду призвал людей оставаться дома, не участвовать в акции протеста, решать конфликтные ситуации мирным путем. Один из лидеров протеста, депутат Сейма Алдис Гобземс, наоборот, призвал всех прийти и поддержать мирный протест. Возложение цветов к Памятнику свободы. https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-rige-projdet-akciya-protesta-protiv-kovidnyh-ogranichenij-chto-o-nej-nuzhno-znat.d?id=53499379 Начало акции запланировано на 19:30. В Литве на прошлой неделе похожее мероприятие превратилось в многочасовое противостояние, в ходе которого сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ. У Рижского замка в районе 18 часов начали собираться сотрудники полиции. На площади также стоит пожарная машина. 18 августа противники связанных с Covid-19 ограничений собираются на акцию протеста в Старой Риге. DELFI следит за развитием ситуации

Разрешена ли акция протеста?



В течение последних двух недель депутат Сейма Алдис Гобземс ("Закон и Порядок") и по-латышски, и по-русски призывает всех жителей на акцию протеста к Президентскому замку. Сначала Гобземс планировал вывести противников "ковидных" ограничений 12 августа, однако позже дата была перенесена на 18-е. Это связано с тем, что на этой неделе правительство и Сейм принимают важные решения в связи с ограничением распространения Covid-19.

Заявки на проведение акции протеста сначала подали, а в понедельник, 16 августа, отозвали три физических лица. Вечером 17 августа Рижское самоуправление подтвердило, что получены две заявки на проведение мероприятия — одну из них подал член партии "Закон и Порядок" Агрис Фрейфалтс.

Утром 18 августа начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил, что Рижская дума все же согласовала мероприятия. Однако, с учетом того, что в стране действуют "ковидные" ограничения, на таких мероприятиях не должны собираться более 50 человек. Очевидно, собравшихся будет намного больше, и они фактически станут нарушителями, если проигнорируют требования полиции разойтись. Штраф за такое нарушение, по словам Рукса, может достигать 2000 евро.

Государственная полиция готова к любым вариантам развития событий, включая "литовский сценарий". Рукс призвал людей оставаться дома, не участвовать в акции протеста, решать конфликтные ситуации мирным путем.

Что ждать от Сейма?



Законопроект, против которого протестуют организаторы мероприятия, сейчас находится на рассмотрении в Сейме.

4 августа Сейм утвердил законопроект в первом чтении: то есть, в той редакции, которую предложил Кабинет министров. Законопроект предусматривает, во-первых, введение обязательной вакцинации для работников трех отраслей — здравоохранения, образования и длительного социального ухода. Во-вторых, он предполагает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять работников, подлежащих обязательной вакцинации, если они не смогут предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.

Парламент должен принять законопроект в срочном порядке — то есть, в двух, а не в трех чтениях. При этом депутаты установили срок подачи поправок к законопроекту. Он истекает 18 августа.

Это означает, что все поправки, поданные депутатами, должны быть обобщены и рассмотрены — сначала в ответственной Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Затем законопроект включается в повестку дня заседания Сейма — обсуждается и принимается (с изменениями или без) в окончательном чтении. То есть, вероятно, Сейм сможет принять законопроект до конца недели.

Однако законопроект станет законом (то есть, вступит в силу) — только после того, как его провозгласит президент страны. В случае, если минимум 34 депутата Сейма попросят президента не провозглашать закон, то вступает в действие 72-я статья Сатверсме. Эта статья гласит, что президент должен остановить публикацию закона, если об этом попросит не менее трети депутатов Сейма. Такое право президент или треть депутатов парламента могут использовать в течение 10 дней с момента утверждения закона Сеймом. В такой ситуации начинается сбор подписей за то, чтобы отдать спорный законопроект на всенародное голосование. Чтобы референдум состоялся в течение двух месяцев нужно собрать минимум 10% (более 155 тысяч) подписей всех избирателей страны.

Если в течение вышеупомянутых двух месяцев такой запрос не поступит, то по истечении этого срока закон провозглашается. Всенародное голосование также не состоится, если Сейм еще раз проголосует за этот закон, и "за" выскажутся не менее трех четвертей от общего числа депутатов (75 из 100).

Но в любом случае, если оппозиция соберется в конституционное меньшинство (34 депутата), то принятие закона, скорее всего, откладывается минимум на два месяца — до конца октября. В этом случае закон в какой-то степени теряет смысл: правительство приурочило документ к началу учебного года, да и эпидемиологическая обстановка ухудшается. У работодателей право на увольнение непривитых сотрудников не появится в этом случае 1 октября.

Политические расклады



Избежать затягивания процесса провозглашения законопроекта можно, "разбив" оппозиционное конституционное меньшинство. Оппозиционные "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян еще в начале июля первыми заявили о том, что не поддерживают обязательную вакцинацию. Но обе оппозиционных политических силы с тех пор удерживают себя в "рамках приличий": и "Согласие", и СЗК официально не призывают участвовать в акциях протеста, и всегда подчеркивают, что поддерживают вакцинацию как таковую и выступают именно против принуждения и стиля коммуникации правительства с обществом. Они утверждают, что антиваксерские настроения в большей мере связаны с недоверием общества к правительству.

Более радикальную позицию занимает "Закон и Порядок" Алдиса Гобземса. Антиваксерские настроения подпитывают также представители создающейся партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", среди которых есть и депутаты Сейма — Юлия Степаненко и Любовь Швецова.

Выступит ли оппозиция единым фронтом (в этом случае 34 голоса гарантированы)? Это зависит, вероятно, от того, какой будет окончательная редакция критикуемого закона. Не исключено, что при рассмотрении законопроекта в Сейме во втором чтении будут приняты некие смягчающие, возможно, косметические поправки, которые все же сделают документ приемлемым для части оппозиции.

Косвенно на поиск компромисса уже намекал президент Эгилс Левитс. Глава государства подчеркнул, что закон несомненно нужно принять, но, возможно, следует предусмотреть переходный период для претворения в жизнь отдельных требований.

Решение по школьникам уже принято



17 августа Кабинет министров утвердил новые правила очного обучения в школах, не дожидаясь решения Сейма. Это значит, что правила Кабинета министров, предусматривающие, что очно учиться смогут только школьники с сертификатом Covid-19 (привитые или переболевшие), а также получившие негативный результат теста, с одной стороны, ломают игру непримиримой оппозиции, а с другой — напротив, могут спровоцировать приток людей не несанкционированное мероприятие.

Дело в том, что эти правила, разработанные Министерством образования и науки, не требуют согласования с Сеймом. В этом случае достаточно решения правительства, которое уже принято. Вне зависимости от того, как поведет себя Сейм, условие начала очного обучения — вакцинация подростков и поголовное тестирование всех учащихся, которые не привились. Детей, не сделавших тест на порог школы не пустят, родителям придется взять полную ответственность за организацию домашнего обучения. При этом в правилах нет обязательного требования вакцинировать детей, если родители выступают против прививок: государство обеспечивает за свой счет проведение тестов.

Решение по школам активно используют сторонники акции протеста. Алдис Гобземс призвал их захватить с собой мягкие детские игрушки. Это уже вторая подобная символическая инициатива Гобземса: ранее он призывал "антиваксеров" прикреплять к одежде желтую звезду Давида. Этот призыв вызвал широкий резонанс в обществе и был осужден как представителями еврейской общины Латвии, так и Комиссией Сейма по мандатам и этике.

DELFI будет следить за тем, как проходит акция протеста 18 августа, в режиме онлайн.