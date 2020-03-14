В Риге анализ на коронавирус можно сдать также в E. Gulbja Laboratorija

С субботы, 14 марта, в Риге при подозрении на коронавирус (при наличии симптомов и после возвращения из опасных зон) по предварительной записи анализ на Covid-19 можно также сдать в E. Gulbja Laboratorija на бул. Бривибас, 336, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Перед тем, как посетить лабораторию, надо записаться по телефону 67801112. В настоящий момент анализы принимают только Риге, но идет работа над расширением географии.

По-прежнему анализ можно сдать и в передвижном центре (лаборатории) Латвийского инфектологического центра (ЛИЦ), куда предлагают обращаться людям с легкими симптомами, предварительно записавшись по телефону 113. В пункт могут попасть только пациенты с личным автомобилем. Пешком, на общественном транспорте или на такси в пункт приезжать нельзя. Движение около пункта регулирует полиция.

Мобильный пункт будет работать с 9 до 22 часов, в том числе и на выходных.

Без симптомов анализ также можно сдать, но только в порядке очереди и за отдельную плату.

Напомним, что лицам, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, вернувшимся из затронутых Covid-19 стран — Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана или Китая — при появлении признаков заболевания (повышенной температуры, кашля, воспаления горла, нехватки воздуха) необходимо звонить по телефону 113. В случае появления симптомов по этому телефону необходимо звонить и людям, которые в течение последних двух недель были в контакте с больным Covid-19. Этих людей выявляет SPKC и с ними заранее связывается эпидемиолог.