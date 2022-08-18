В Риге бесплатные обеды сохранятся для всех школьников до конца сентября

В столице бесплатные обеды для всех школьников планируется сохранить до конца сентября, сообщила утром председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника (Latvijas attīstībai).

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В апреле этого года, напомним, Рижская дума приняла решение о повышении стоимости питания в образовательных учреждениях в связи с подорожанием продуктов питания и высокой инфляцией и об отказе от бесплатного питания абсолютно всех школьников. Предполагалось, что родителям учащихся 5-12-х классов придется частично оплачивать обед школьников (часть обеда бралось финансировать самоуправление). Бесплатные обеды были бы сохранены только для учащихся 5-12-х классов из социально уязвимых семей (нуждающиеся, малообеспеченные, многодетные семьи, дети-инвалиды).

Сейчас идет заседание Комитета по образованию, культуре и спорта Рижской думе, который должен принять решение отложить плату.

Почему отложено решение?

Решение отложить введение частичной платы за школьные обеды Ивета Ратиника пояснила тем, что в начале учебного года, когда завершается комплектация классов и родители детей принимают решения о смене школы, бесплатные обеды еще сохранятся для всех.

Что характерно, заявление агентству LETA Ивета Ратиника сделала за несколько часов до заседания Комитет по образованию, культуре и спорта Рижской думы, на котором планировалось, в частности, рассмотреть вопрос о том, как будет организовано питание в школах в ситуации, когда деньги вносят и родители.

Оппозиционная фракция "Согласия" в Рижской думе подала на заседание комитета предложение сохранить бесплатное питание для всех школьников. Также депутат Рижской думы от "Согласия" Константин Чекушин указал, что непонятно, как система взимания средств с родителей будет работать на практике.

"Сейчас поставщику услуги питания предлагается заключать договора с каждым родителем. Как это будет работать в жизни — совершенно непонятно. Кто и как будет следить за оплатой? Кто и как контролировать детей — кому можно есть, а у кого долг и нельзя? Дробление детей на кучу социальных групп — кому можно, и кому нельзя в новой трактовке правил порождает просто невероятное усложнение бюрократического процесса", — написал в Facebook Чекушин.

Любопытно, что дети будут бесплатно питаться в школах ровно до дня проведения в Латвии выборов в 14-й Сейм — субботы, 1 октября.

Какой может быть плата в октябре?

Согласно решению, принятому Рижской думе еще в апреле, предполагается, что в новом учебном году сохранятся бесплатные обеды для учащихся 1-4-х классов, поскольку эта льгота установлена государством для всех самоуправлений страны. За обед одного школьника Рижское самоуправление будет платить 1,29 евро, государство — 0,71 евро.

Бесплатные обеды учащихся 5-9-х классов и 10-12-х классов — это социальная льгота, действовавшая до сих пор именно в столице, и соответственно, полностью финансируемая из городского бюджета. Если сейчас родителям не приходится платить за школьное питание, то предполагалось, что в дальнейшим им придется вносить половину стоимости обеда — 1 евро. Еще один евро софинансирования обеспечит Рижское самоуправление.

Бесплатные обеды сохранятся для всех социально уязвимых категорий населения: детей из малообеспеченных, нуждающихся, многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей-сирот даже если они учатся уже в 5-12-х классах.