В Риге будет разрешено выходить на лед некоторых водоемов

С завтрашнего дня, 30 декабря, на административной территории Риги можно будет находиться на льду отдельных водоемов, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

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Запрет нахождения на льду с завтрашнего дня не будет распространяться на Болдерайский карьер, Бабелите, водоемы в парке Владимира Кудора.

Также можно будет находиться на льду пруда в Кенгарагсе, но запрет остается в силе на расстоянии 70 метров от места соединения пруда с Даугавой.

Кроме того, запрет на нахождение на льду с 30 декабря больше не распространяется на участок Вецдаугавы от улицы Велаву, 3а до улицы Вэдзелю, 4, на участок канавы Коюсалас от улицы Аустувес, 5а до улицы Краста, 97а, на участок Кишэзерса от проспекта Остас, 11d до улицы Эзермалас, 24/26 — не дальше 100 метров от берега, от улицы Эзермалас, 10b до улицы Маркалнес, 20 k-7 — не дальше 100 метров от береговой линии и от Яунциема гатве, 240 до Яунциема гатве, 167d — не дальше 100 метров от береговой линии.

Кроме того, будет разрешено находиться на льду на участке Юглского озера от улицы Улжа, 21 до улицы Маконю, 1а — не дальше 200 метров от береговой линии.

Принимая во внимание меняющиеся погодные условия и вероятность того, что достаточно прочный слой льда не образуется, по-прежнему запрещено находиться на льду других общественных водоемов или их частей, расположенных на территории города и на льду прилегающего к Риге морского побережья.