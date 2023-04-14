В Риге будет увеличена скорость движения по эстакадам Южного моста

Сегодня, 14 апреля, в Риге максимально разрешенная скорость движения по эстакадам Южного моста будет восстановлена до 70 километров в час, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.
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Замена знаков запланирована с 11:00 до 15:00.
Вводимое ежегодно в зимний период ограничение максимальной скорости до 50 километров в час будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас.
Ограничение скорости также будет отменено на участке от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.
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