В Риге будет увеличена скорость движения по эстакадам Южного моста
Foto: LETA

Сегодня, 14 апреля, в Риге максимально разрешенная скорость движения по эстакадам Южного моста будет восстановлена до 70 километров в час, сообщили агентству LETA в департаменте сообщения Рижской думы.

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Замена знаков запланирована с 11:00 до 15:00.

Вводимое ежегодно в зимний период ограничение максимальной скорости до 50 километров в час будет отменено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас.

Ограничение скорости также будет отменено на участке от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс.

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