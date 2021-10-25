В Риге будут открыты новые пункты вакцинации
Foto: LETA

Начиная со вторника, 26 октября, в зале ожидания, на втором этаже Рижского автовокзала будет открыт еще один пункт вакцинации, который будет работать по вторникам, пятницам и субботам с 9.00 до 18.00, сообщили в Управлении коммуникации Рижской думы.

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На этой неделе начнут работу пункты вакцинации вблизи многоквартирных домов в районах Риги, тем самым обеспечивая возможность получить прививку недалеко от дома. Первый такой контейнер размещен в Болдерае, на перекрестке улиц Гобас и Лемешу. Он начнет работать уже в понедельник, во второй половине дня, в дальнейшем время работы будет с 9.00 до 19.00.

Всего планируется разместить восемь таких контейнеров в разных районах Риги. Во всех этих пунктах вакцинация будет проходить в порядке "живой очереди".

Сделать прививку в Риге можно как по записи, так и в порядке живой очереди в трех крупных центрах вакцинации: в конференц-холле ATTA, международном выставочном холле на Кипсале и в Олимпийском центре "Rimi" на ул. Гростонас 6B. По предварительной записи вакцинироваться можно в торговых центрах.

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