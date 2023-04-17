В Риге будут специальные проездные билеты на Праздник песни

Комитет по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы сегодня поддержал идею ввести в столице во время Праздника песни и танца с 1 по 10 июля специальные проездные билеты на общественный транспорт стоимостью 10 евро.

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Как сообщила на собрании исполняющая обязанности руководителя управления пассажирских перевозок Наталия Мошкевича, эти билеты сможет приобрести любой пассажир рижского общественного транспорта, а для участников праздника их оплатит Национальный культурный центр.

Решение еще должно быть одобрено на заседании Рижской думы.

Участники праздника смогут бесплатно ездить и на поездах.В понедельник коалиция поддержала представленный министром сообщения Янисом Витенбергсом проект решения о бесплатном проезде участников Праздника песни и танца на поездах, сообщила агентству LETA советник министра по связям с общественностью Алена Зандере.

Для того чтобы иметь возможность проезда в поездах бесплатно, пассажиру необходимо будет предъявить идентификационную карту участника праздника.

Бесплатный проезд можно использовать со 2 по 10 июля в Риге и в Рижском регионе в зонах А и В. Это означает, что участники Праздника песни и танца смогут бесплатно передвигаться по маршрутам от Риги до Лиласте, Вангажи, Парогре, Цены и Вайвари.