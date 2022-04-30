В Риге демонтирована детская площадка: она была установлена муниципалитетом незаконно

В столичном районе Иманта по инициативе Рижской думы была демонтирована детская площадка на улице Прогреса. Несмотря на то, что земля под ней являются частной собственностью, площадку установили там незаконно. Ремонтом самоуправление заниматься не может, поскольку официально площадка была расположена на чужой земле. Как пишет Rus.LSM.lv, похожая судьба уже постигла четыре другие детские площадки в Риге.

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Местные жители узнали о сносе детской площадки через социальные сети. Рижанин Алексей увидел фотографию демонтажа в Facebook. Он ежедневно водил сына на эту детскую площадку, но ребенка пришлось огорчить, что ни качелей, ни горок, ни песочницы больше нет.

Алексей рассказал журналистам, что рядом есть детская площадка около школы, но она представляет собой футбольное поле и тренажеры. Для того, чтобы покататься на качелях теперь нужно добираться на машине.

"Это большой минус. Для меня как для родителя, для маленького ребенка сейчас выйти погулять куда-то нет возможности. Впереди лето. Вокруг домов ходить не очень интересно", — заявил рижанин Алексей.

Советник исполнительного директора Риги Кристап Каулиньш подчеркнул, что сами сооружения на детской площадки были в плохом техническом состоянии и она уже не была безопасна для использования.

Детская площадка была установлена на частной земле Имантской исполнительной дирекцией. По сути, самим муниципалитетом. Как так получилось — неясно. Из-за того, что это происходило давно, не будет никаких дальнейших действий насчет того, кто, почему, как установил конструкции.

С ликвидацией самих районных исполнительных дирекций, все столичные детские площадки переняло управление РД по благоустройству территории. Согласно заключению об упомянутой площадке, песочница и качели находились в удовлетворительном состоянии, а горка — в плохом. Отсутствали защитные колпачки на болтах и элементах конструкции. Они подвержены влаге. Ступени шатались, доски местами начали гнить. Где-то торчали гвозди.

Ремонтировать муниципальные конструкции, которые были установлены на чужой земле, самоуправление не имеет права.

Выяснилось, что в Риге были снесены еще четыре детских площадки — на улицах Криву, Румбулас, Мелдру и Малиенас.