В Риге демонтируют еще два памятника, прославляющих советский режим

В среду на внеочередном заседании Рижской думы депутаты поддержали план снести кроме памятника в Пардаугаве еще два объекта, прославляющих советский режим — один находится в Межапарке, второй в Яунциемсе.

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Рижскому агентству памятников дано задание произвести все необходимые работы, чтобы обеспечить снос объектов "Обелиск 374-й стрелковой дивизии, которая начала освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков" и "Памятный знак — камень на месте вторжения Красной армии на берегу Кишэзерса" не позже 15 ноября.

Департамент городского развития, Департамент имущества и Рижская муниципальная полиция должна предоставить Рижскому агентству памятников всю необходимую поддержку для реализации решения.

О начале демонтажа Рижское агентство памятников должно проинформировать Латвийский музей оккупации и Управление национального культурного наследия.