В Риге детям из группы риска помогут купить продукты, но карт пока нет

Временная администрация Рижской думы в пятницу, 3 апреля, на первом удаленном заседании приняла решение обеспечить расчетными картами для приобретения продуктов в магазинах розничной торговли детей из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей, которые учатся по программам дошкольного, основного и всеобщего среднего образования, а также в частных учебных заведениях.

Карты для приобретения продуктов выдаются для того, чтобы обеспечить семьям необходимую поддержку во время чрезвычайной ситуации, объявленной для ограничения распространения вируса Covid-19.

Карты для приобретения продуктов будут выдаваться тем семьям учащихся, которые решением Рижской социальной службы признаны соответствующими статусу нуждающейся или малообеспеченной семьи, а также семьям, которые зарегистрированы в Регистре поддержки семей Рижского самоуправления.

Номинальная стоимость карты рассчитывается, исходя из 1,42 евро за каждый рабочий день в период чрезвычайной ситуации, начиная с 13 марта. Используя карту, можно будет приобрести только продукты, но будет запрещено приобретать энергетические напитки, алкогольные и табачные изделия.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в ходе процедуры закупки выберет коммерсантов, которые обеспечат изготовление карты. В свою очередь, выдача карт целевой группе будет осуществляться, соблюдая все меры безопасности, установленные во время чрезвычайной ситуации.

На 1 апреля поддержка была присуждена 13 031 ребенку, из которых 1559 растут в нуждающихся или малообеспеченных семьях. Из 13031 учащихся 4079 осваивают программы дошкольного образования, а 8952 основного и всеобщего среднего образования.