В Риге до конца года отремонтируют семь детских площадок

До конца ноября этого года Департамент благоустройства Рижской думы восстановит семь детских площадок на земле, принадлещащей самоуправлению.

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Ожидается, что в сентябре замена элементов начнется на детских площадках по следующим адресам - улица Дзирциема, 24, улица Силикату, 4, улица Ростокас, 42А и улица Зундану, 2.

До конца ноября будут проведены ремонтные работы на детских площадках на улице Гарая (без номера), улице Тапешу (без номера) и улице Слимницас, 8А.

В первую очередь будут заменены изношенные участки игровых площадок и произведен демонтаж элементов. Также около детских площадок заменят ветхие скамейки и установят новые мусорники.

Во время строительных работ на площадках будет обновлены существующие поверхности. Исключением станет детская площадка на ул.Дзирциема в парке Нордекю - вместо песка здесь уложат резиновое покрытие (смесь из резиновой крошки, полиуретанового клея и красителей).