В Риге до октября закрывают движение на улице Крауяс

Во время строительства сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня и до 30 сентября в Риге, на улице Крауяс, будет перекрыто движение автотранспорта, агентству LЕТА сообщили в Рижской думе.
Будет перекрыто движение на участке улицы Крауяс от улицы Мадару до улицы Яунибас, работы будут проводиться поэтапно.
Подрядчикам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположения предприятий.