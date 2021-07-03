В Риге до октября закрывают движение на улице Крауяс

Во время строительства сетей водоснабжения и канализации с сегодняшнего дня и до 30 сентября в Риге, на улице Крауяс, будет перекрыто движение автотранспорта, агентству LЕТА сообщили в Рижской думе.

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Будет перекрыто движение на участке улицы Крауяс от улицы Мадару до улицы Яунибас, работы будут проводиться поэтапно.

Подрядчикам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположения предприятий.