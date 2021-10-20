В Риге до сих пор от Covid-19 не привиты около 70 000 пенсионеров

По информации Департамента благосостояния Рижской думы, на сегодняшний день в Риге до сих пор не привиты около 70 000 пенсионеров.

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На заседании Комитета по социальным вопросам РД глава Департамента Ирена Кондрате отметила, что всего в Риге не прошли курс вакцинации около 184 000 рижан, 70 000 из них — пожилые люди.

Комментируя темпы вакцинации в Риге, депутат РД Юргис Клотиньш призвал городские власти максимально быстро разослать пенсионерам приглашения на вакцинацию.

В свою очередь, глава Комитета Виестурс Клейнбергс отметил, что при содействии с домоуправлениями эта информация уже распространяется.

"Процесс затрудняется тем обстоятельством, что правительство не позволяет общаться на русском языке", — заметил Клейнбергс, добавив, что самоуправление пытается охватить тех пожилых людей, которые "не находятся в информационном пространстве Латвии".

"К сожалению, ситуация такова, что многие все ждут, когда в Латвии появится вакцина Спутник V", — сказал депутат РД.