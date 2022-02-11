В Риге есть улица, на которой ни разу за зимний сезон не убирали снег

В столице обнаружилась улица, которую за весь зимний сезон — фактически почти за четыре месяца — ни разу не чистили от снега, сообщает портал rus.lsm. Между тем, на этой неделе Rīgas namu pārvaldnieks сообщил, что не может обеспечить полноценную уборку территорий — дворники слегли с Covid-19. А вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство" сообщил, что на латание выбоин в асфальте, образующихся после схода снега и льда, брошены дополнительные силы.

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Кошмар на улице Рожу

"Мы находимся в Берги, улица Рожу. Эту улицу в этом году не чистили ни разу! Первый раз снег выпал в конце ноября. Три с половиной месяца никто здесь не чистил. Мы тут каждый день ломаем машины. Но в то же время здесь живет много людей пенсионного возраста. Если я ломаю подвеску, они могут бедро или шею сломать", — рассказал житель улицы Рожу Улдис Буртниекс порталу rus.lsm.lv.

Улдис говорит, что несколько раз звонил в Департамент сообщения Рижской думы с просьбой дорогу почистить. Там его выслушивали, но после ничего не происходило.

"В последний раз, когда я звонил, приехала машина. Но она встала, посмотрела и уехала. Я думаю, здесь все так запущено, что уже не почистить просто", — поясняет он.

В Департаменте сообщения Рижской думы говорят, что только в феврале получали шесть звонков от жителей улицы Рожу. Как сообщил rus.lsm.lv и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс, информация была передана подрядчику. Но фактически информации о том, были ли выполнены работы у департамента нет. "Есть GPS-данные, что они там работали", — говорит Вайводс.

За содержание этой улицы отвечает общество Daugavas LABĀ krasta uzturētājs. Если Департамент сообщения установит, что улицы были почищены плохо, или не были почищены вовсе, подрядчика могут оштрафовать. Daugavas LABĀ krasta uzturētājs утверждает, что снег на этой улице превратился в лед — техника не справляется. Уборка как минимум потребует времени.

Снег лежит, ямы появляются

Ситуация с уборкой снега и льда — а с учетом оттепелей и перепадов температуры — и с латанием образующих дыр в асфальте остается в Риге сложной.

Так на этой неделе стало известно, что Rīgas namu pārvaldnieks не может вовремя обеспечить поставку всех услуг — запаздывать могут сроки исполнения уборочных работ. В отдельных районах Риги болеют более половины от необходимого числа дворников. Есть территории, которые прибирают 38% оставшихся в строю дворников. В основном это территории возле домов.

В Риге организованы дополнительно девять бригад для ликвидации ям, опасных для движения, сообщило также столичное самоуправление. Однако вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что "в долгосрочной перспективе предотвратить появление ям может только полное обновление дорожного покрытия". Столичные власти обещают в предстоящем строительном сезоне активно заниматься ремонтными работами.