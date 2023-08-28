В Риге готовы к работе семь установок для откачки воды
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Понедельник начался в Риге с продолжительного дождя, и в городе готовы к работе семь водонасосных установок для откачки воды, сообщили агентству LETA в управлении по внешним связям Рижской думы.

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По оценке департамента сообщения Рижской думы, ситуация в городе удовлетворительная, канализация хорошо справляется с осадками. По прогнозам синоптиков, дождь кончится к полудню.

В городе работают семь единиц специализированной техники, которые готовы при необходимости откачать воду в местах, где лужи затрудняют движение транспорта.

В данный момент специализированная техника работает в Тейке и Чиекуркалнсе, откачивая воду, скопившуюся на проезжей части. Специалисты по обслуживанию улиц проверяют, не засорены ли канализационные колодцы.

Жители Риги могут сообщать о затопленных улицах по бесплатному номеру 80003600.

Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что в случае обильных осадков канализация не может вывести весь объем воды сразу. Во время сильных дождей затапливаются те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не обновлена ​​система ливневой канализации.

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