В Риге готовы к работе семь установок для откачки воды

Понедельник начался в Риге с продолжительного дождя, и в городе готовы к работе семь водонасосных установок для откачки воды, сообщили агентству LETA в управлении по внешним связям Рижской думы.
По оценке департамента сообщения Рижской думы, ситуация в городе удовлетворительная, канализация хорошо справляется с осадками. По прогнозам синоптиков, дождь кончится к полудню.
В городе работают семь единиц специализированной техники, которые готовы при необходимости откачать воду в местах, где лужи затрудняют движение транспорта.
В данный момент специализированная техника работает в Тейке и Чиекуркалнсе, откачивая воду, скопившуюся на проезжей части. Специалисты по обслуживанию улиц проверяют, не засорены ли канализационные колодцы.
Жители Риги могут сообщать о затопленных улицах по бесплатному номеру 80003600.
Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что в случае обильных осадков канализация не может вывести весь объем воды сразу. Во время сильных дождей затапливаются те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не обновлена система ливневой канализации.