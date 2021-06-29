В Риге хлорируют водопровод: воду рекомендуется не пить некипяченой

С 30 июня по 2 июля во всей Риге будут планово дезинфицировать водопровод, предупреждает Rīgas ūdens.

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Во время дезинфекции и в течение 24 после нее воду рекомендуется пить кипяченой, а в хозяйственных целях ее можно использовать и так.

Чаще всего водопровод дезинфицируется соединениями хлора. В этой концентрации химические вещества не представляют опасности для здоровья, но вода приобретает неприятный запах и иногда небольшой привкус хлорки.

Профилактическая дезинфекция водопровода рекомендуется не реже одного раза в два года.