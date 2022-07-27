В Риге хотят снизить цены на месячный билет для проезда в общественном транспорте

К следующему году во всех региональных автобусах планируется ввести возможность покупки билетов дистанционно. Это станет первым шагом к внедрению единой билетной системы по всей стране, которая позволит пассажирам пользоваться разными видами общественного транспорта по одному билету. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на Автотранспортную дирекцию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь, чтобы увеличить количество пассажиров в столичном общественном транспорте, Рижская дума планирует снизить цены на месячные билеты.

Активная работа над единой билетной системой в общественном транспорте ведется уже полтора года. Пассажиры смогут комбинировать разные виды транспорта, не покупая отдельно билет в каждом транспортном средстве.

Ожидается, что по единому билету можно будет доехать, например, со станции "Дубулты" на поезде до Риги, где можно будет пересесть на городской общественный транспорт, а затем продолжить свой путь на региональном автобусе до Адажи.

В Автотранспортной дирекции заверили, что система уже готова однако до того как она станет доступной для пассажиров, еще требуется какое-то время.

Прежде всего, до конца года необходимо ввести возможность дистанционной покупки билетов во всех междугородних автобусах. Представитель Дирекции Викторс Закис сообщил, что в настоящее время это можно сделать только в чуть более 40% случаев. Тестирование новой системы начнется на следующей неделе.

По его словам, первым таким маршрутом станет Рига-Царникава-Кадага, на который с 1 августа можно будет начать покупать билет дистанционно, а уже с 6 августа он начнет действовать.

"К следующему году, скорее всего, мы охватим все маршруты с возможностью удаленно купить билеты. Тогда мы сможем перейти к следующему этапу — эти билеты можно будет комбинировать. В продаже можно будет заранее купить один QR-код, с помощью которого можно будет оплатить проезд и в автобусе, и в поезде, а затем снова в другом автобусе", — сообщил Закис.

Комбинированный билет для проезда в автобусах и поездах может появиться уже в следующем году. После этого государства возьмется внести в систему и других перевозчиков, например, Rīgas satiksme. Вице-мэр Вилнис Кирсис отметил, что город готов к этой инициативе, однако подобные вопросы решает государство. Пока же в Риге планируется понизить цену на месячный билет.