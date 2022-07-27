В Риге хотят снизить цены на месячный билет для проезда в общественном транспорте

К следующему году во всех региональных автобусах планируется ввести возможность покупки билетов дистанционно. Это станет первым шагом к внедрению единой билетной системы по всей стране, которая позволит пассажирам пользоваться разными видами общественного транспорта по одному билету. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на Автотранспортную дирекцию.
В свою очередь, чтобы увеличить количество пассажиров в столичном общественном транспорте, Рижская дума планирует снизить цены на месячные билеты.
Активная работа над единой билетной системой в общественном транспорте ведется уже полтора года. Пассажиры смогут комбинировать разные виды транспорта, не покупая отдельно билет в каждом транспортном средстве.
Ожидается, что по единому билету можно будет доехать, например, со станции "Дубулты" на поезде до Риги, где можно будет пересесть на городской общественный транспорт, а затем продолжить свой путь на региональном автобусе до Адажи.
В Автотранспортной дирекции заверили, что система уже готова однако до того как она станет доступной для пассажиров, еще требуется какое-то время.
Прежде всего, до конца года необходимо ввести возможность дистанционной покупки билетов во всех междугородних автобусах. Представитель Дирекции Викторс Закис сообщил, что в настоящее время это можно сделать только в чуть более 40% случаев. Тестирование новой системы начнется на следующей неделе.
По его словам, первым таким маршрутом станет Рига-Царникава-Кадага, на который с 1 августа можно будет начать покупать билет дистанционно, а уже с 6 августа он начнет действовать.
"К следующему году, скорее всего, мы охватим все маршруты с возможностью удаленно купить билеты. Тогда мы сможем перейти к следующему этапу — эти билеты можно будет комбинировать. В продаже можно будет заранее купить один QR-код, с помощью которого можно будет оплатить проезд и в автобусе, и в поезде, а затем снова в другом автобусе", — сообщил Закис.
Комбинированный билет для проезда в автобусах и поездах может появиться уже в следующем году. После этого государства возьмется внести в систему и других перевозчиков, например, Rīgas satiksme. Вице-мэр Вилнис Кирсис отметил, что город готов к этой инициативе, однако подобные вопросы решает государство. Пока же в Риге планируется понизить цену на месячный билет.