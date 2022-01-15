В Риге и ее окрестностях - антирекорды по количеству заболевших Covid-19

Самый высокий в Латвии уровень заболеваемости Covid-19 в середине января наблюдается В Риге и ее окрестностях. В четырех краях - Марупском, Адажском, Ропажском и Кекавском - уровень заболевания превышает 2000 случаев на 100 000 жителей, информирует Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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А в Риге общее количество зараженных короновирусом за последние 14 дней достигло показателя 10 855 человек, что является антирекордом. Прежний антирекорд был датирован 30 октября, когда за две недели Сщмшв-19 был выявлен в столице у 10 820 человек.

В целом по Латвии кумулятивный показатель заболеваемости за две недели увеличился до 1310,6 случаев на 100 000 жителей. В Марупском крае уровень заболеваемости за минувшие сутки увеличился с 2437,2 до 2705,3 случаев, в Адажском крае - с 2134 до 2578,8 случаев, в Ропажском и Кекавском краях этот показатель тоже превышает 2000 случаев.

Помимо этих четырех краев, расположенных недалеко от Риги, уровень заболеваемости короновирусом выше, чем в среднем по Латвии, наблюдается также в Риге, Юрмале, Даугавпилсе, Олайне, Валмиерском крае, Огрском крае и Сигулдском крае.

Наиболее низкая заболеваемость сейчас в Латгалии - в Лудзенском, Резекненском, Вараклянском и Ливанском краях.

За прошедшие сутки, 14 января, в Латвии было выявлено 3065 новых случаев заболевания Covid-19, что является самым высоким показателем с ноября. При этом 40% заболевших (1216 человек) зарегистрировано в Риге.

В Даугавпилсе за последние сутки выявили 167 новых случаев Covid-19, в Валмиерском крае - 115, в Огрском крае - 103, в Лиепае и Адажском крае - по 99, в Елгаве - 98, в Марупском крае - 93, в Юрмале - 85, в Ропажском крае - 78, в Кекавском крае - 75. Только в небольшом Варавлянском крае по данным за 14 января не зафиксировано ни одного нового случая заболевших короновирусом.

За последние две недели в Риге общее количество новых случаев Covid-19 составляет 10 855, в Даугавпилсе - 1100, в Марупском крае - 888, в Огрском крае - 804, в Юрмале - 732, в Валмиерском крае - 722, в Елгаве - 655, в Ропажском крае - 653.

Что касается возрастных показателей, то за последние сутки положительный тест на Covid-19 выявлен у 799 человек в возрасте от 10 до 19 лет, у 527 человек - от 30 до 39 лет, у 474 человек - до девяти лет, в остальных возрастных категориях заболевших меньше.

За последние дне недели наибольшее количество заболевших Covid-19 зафиксировано в возрастной группе от 30 до 39 лет - 4619 человек. Однако очень стремительно растет этот показатель среди возрастной группы 10-19 лет.

Среди самоуправлений, где распространенность "ковида" в настоящее время является одной из самых высоких, — Кекавский край. Там дистанционно учится примерно каждый десятый класс.