В Риге и Латвии тысячи человек остались без электричества

Во вторник около 9.30 в Латвии произошло массовое отключение электричества — без света остались как отдельные районы Риги, так и тысячи потребителей по всей стране.

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Компания Sadales tikls подтверждает, что из-за сбоя без электричества осталось много клиентов в Риге и Рижском регионе. "Есть проблемы с возможностью дозвониться до нашего контактного центра, проблему решаем, призываем к терпению".

По данным предприятия Augstsprieguma tīkls, сбой произошел из-за того, что отключился кабель между TEC1 и подстанцией в Иманте. В результате остановилась генерация на TEC2, возникла перегрузка в сети 110кВ, что привело к перебоям в поставке электричества в Риге и окрестностях столицы. Сейчас предприятие постепенно возвращает подачу электричества клиентам.

Šodien plkst.9:38 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums @ast_lv 330 kV elektrotīklā — atslēdzies 330 kV kabelis starp TEC1 un Imantas apakšstaciju. Tā rezultātā atslēdzās TEC2 ģenerācija Rīgā un izsauca pārslodzi 110kV tīklā.Traucēta elektroapgāde daļai Rīgaa un apkārtnē — Augstsprieguma tīkls (@ast_lv) June 9, 2020

Из-за сбоя отключились светофоры, остановилось движение троллейбусов. Предприятие Rīgas satiksme сообщает, что перевозка пассажиров осуществляется при помощи троллейбусов, оснащенных дизельными генераторами и водородными двигателями. Как сообщает Pasažieru vilciens, не курсируют электропоезда на участке от Мангали до Скулте.

Кроме того, перебои с электричеством зафиксированы в Адажи, Лимбажи, Саулкрасты и других населенных пунктах.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы во вторник в 9.35 получили вызов на улицу Старта в Риге. Предполагается, что в канализации произошел взрыв. Из канализации идет дым, открытого пламени не видно, сообщает пресс-служба ГПСС. На месте работают 13 пожарных, прибыл также представитель энергетической компании Sadales tikls.

Причины сбоя уточняются. Информация обновляется.