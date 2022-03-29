В Риге и в этом году действует упрощенный порядок обустройства парклетов, уличных кафе и мест торговли

Рижское самоуправление сохранит и в этом году упрощенный порядок обустройства парклетов, уличных кафе и мест уличной торговли в столице. При выборе одного из типовых решений не требуется согласование — необходимо лишь получить разрешение на уличную торговлю.

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Предприятиям общественного питания предлагаются девять типовых решений. Шесть из них предусмотрены для уличных кафе, три — для парклетов. Типовые решения есть также для уличной торговли мороженым, цветами и продуктами собственного производства.

При выборе одного из вариантов дизайна уличного кафе и парклета не нужно согласование с департаментами городского развития и сообщения Рижской думы. Единственное, что надо сделать коммерсанту — получить в Центре жителей микрорайонов (Apkaimju iedzīvotāju centrs, AIC) разрешение на уличную торговлю.

Размещение на тротуаре парклета предприниматель должен согласовать с предприятием Latvijas Valsts ceļi, отправив схему организации дорожного движения на адрес электронной почты: sotl.shemas@lvceli.lv.

Согласование также не требуется, если в месте оказания услуг общественного питания планируется расставить легкие переносные столы и стулья из качественного материала, дизайн и цветовое решение которых соответствует конкретной зоне городской застройки. Однако и в этом случае нужно получить в AIC разрешение на уличную торговлю.

Если истек срок действия имеющегося согласования, и поставщик услуг уличной торговли хочет оборудовать летнее кафе или место уличной торговли в соответствии с уже согласованным проектом, коммерсанту следует обратиться в AIC с заявлением. В нем надо указать, что будет обеспечено соответствие последнему согласованному проекту, и приложить сам проект.

Рижская дума напоминает, что парклеты — это небольшие публичные зоны отдыха, организуемые обычно на парковочных местах и являющиеся продолжением тротуара; парклет еще называют "оазисом в каменных джунглях". Замена отдельных стояночных мест парклетами — распространенный способ сбалансировать уличное пространство для автомобилистов и пешеходов. Парклет удобен и для бизнеса: он быстро и легко строится и существенно разгружает тротуары от громоздких и требующих значительных капиталовложений летних террас.

С типовыми решениями и схемой организации дорожного движения при обустройстве парклета можно ознакомиться по этой ссылке.