В Риге из общественного транспорта пока не будут высаживать пассажиров без масок

В первые дни действия правила об обязательном ношении масок в общественном транспорте в Риге пассажиров, которые едут без маски и не закрывают лицо, не будут высаживать или штрафовать, а просто ограничатся предупреждением. Поскольку ожидается, что многие пассажиры пока могут не знать о новом правиле, заявил председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олафс Пулкс в интервью Латвийскому радио.

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По словам Пулкса, муниципальное предприятие Rīgas satiksme подготовилось к использованию масок, потому что использовала информацию, которая была подготовлена весной во время "первой волны" Covid-19. Тогда же была подготовлена новая текстовая и визуальная информация, которая поможет пассажирам лучше ориентироваться в новых правилах.

Принято решение о том, что в первые дни действия правила пассажирам, у которых нет маски, будет высказываться предупреждение. "Мы считаемся с тем, что есть люди, которые не слышали о новых правилах, поэтому решено не сразу высаживать их из транспорта, а предупреждать. Я рассчитываю, что в будущем мы активизируем сотрудничество с муниципальной полицией, присутствие полицейских может дисциплинировать общество", - считает Пулкс.

Согласно постановлению правительства, с 7 октября контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из общественного транспорта или не допускать в транспорт пассажиров, не имеющих маски.

Контролер или кондуктор предложат пассажиру-нарушителю добровольно покинуть транспортное средство на следующей остановке, а водитель автобуса будет иметь право не пускать в автобус пассажиров, не соблюдающих нормы эпидемиологической безопасности.

Правила уже сейчас предусматривают, что детей в возрасте до 15 лет высадить из транспорта можно только для доставки в ближайший полицейский участок. Эта норма будет распространяться и на детей, не носящих маски в общественном транспорте.

Как сообщалось, из-за роста заболеваемости коронавирусом с 7 октября возобновляется требование закрывать рот и нос в общественном транспорте. Исключение сделано для детей до 13 лет и пассажиров с очевидными двигательными расстройствами или расстройствами психического здоровья.