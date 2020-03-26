В Риге из-за коронавируса отключат кнопки вызова на светофорах
Foto: DELFI

Учитывая действующую в стране чрезвычайную ситуацию и последние исследования, которые подтверждают, что вирус Covid-19 на некоторых поверхностях может сохранять жизнеспособность до 72 часов, Департамент сообщения Рижской думы принял решение об отключении кнопок вызова на светофорах, регулирующих пешеходные переходы в столице.

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В связи с этим жителей и гостей столицы предупреждают, что кнопки на переходах работать не будут — светофоры переведут в автоматический режим, и придется просто подождать, пока загорится зеленый свет.

В целом в Риге более 140 светофоров с кнопками "вызова" разрешающего зеленого сигнала. Над кнопками в условиях нынешней ситуации будут вывешены информационные таблички на латышском и русском языках.

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