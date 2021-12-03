В Риге из-за снега опаздывает общественный транспорт
Foto: LETA

На данный момент в Риге из-за снега до 20 минут задерживается общественный транспорт, сообщает Rīgas satiksme.

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В основном автобусы опаздывают на 20 минут, только автобусы 22-го маршрута отстают от графика на 40 минут.

В свою очередь троллейбусы и трамваи задерживаются максимум на 10 минут.

Один автобус поскользнулся, в результате чего он застрял на трамвайных путях. По этой причине значительно задерживалось движение трамваев 11-го маршрута на улице Казарма в сторону Межапарка.

Сейчас движение трамваев 11-го маршрута восстановлено.

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