В Риге из-за снега опаздывает общественный транспорт

В Риге в субботу днем общественный транспорт из-за снега и льда на дорогах опаздывает на 5-10 минут, информирует муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

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По данным на 11:40 субботы, автобусы и троллейбусы опаздывали примерно на 10 минут, трамваи - на пять минут.

Ранее Рижская дума проинформировала агентство LETA о том, что после интенсивного снегопада к утру субботу магистральные улицы и улицы второй категории были очищены. Кроме того, был вывезен снег из Вецриги и с площади у Памятника свободы.

В РД отмечают, что снегоуборочная техника в Риге работает без перерывов, уборка снега будет продолжаться и в выходные дни.

Очевидец прислал порталу Delfi сделанные в первой половине дня субботу фото с магистральных улиц столицы.

Foto: DELFI Aculiecinieks



