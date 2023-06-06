В Риге изменится трамвайное сообщение на пересечении набережной 11 Ноября и улицы 13 Января
Foto: LETA

В связи с продолжающимися работами по строительству трамвайных путей на пересечении улиц 11 Ноября и 13 Января с сегодняшнего дня будет постепенно изменено движение трамваев 1-го, 2-го, 5-го и 10-го маршрутов, сообщили в компании Rīgas satiksme.

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Сегодня на 1-м, 2-м, 5-м и 10-м трамвайных маршрутах в направлении Иманты, ул. Тапешу и Бишумуйжи движение будет организовано по маршруту до пересечения улицы 13 Января с бульваром Аспазияс, далее по улице 13 Января, улице 11 Ноября и затем по маршруту до конечной остановки, а в обратном направлении движение по-прежнему будет осуществляться вдоль Центрального рынка.

С завтрашнего дня движение 1-го, 2-го, 5-го и 10-го трамваев в обоих направлениях будет организовано только по улице 13 Января.

Строительные работы на пересечении набережной 11 Ноября и улицы 13 Января осуществляются при софинансировании Фонда сплочения Европейского союза.

Помимо реконструкции перекрестка, в проекте еще планируется адаптировать к параметрам низкопольного трамвая инфраструктуру трамвайной линии 7-го маршрута на участке от улицы "Централтиргус" до конечного пункта "Кенгарагс" и инфраструктуру трамвайной линии 5-го маршрута на участке от пересечения ул. Юрмалас гатве и улицы Слокас до конечного пункта "Ильгюциемс".

В рамках проекта планируется отремонтировать четыре подстанции и построить одну новую, снабдив их электрооборудованием с целью обеспечения достаточного электроснабжения для движения низкопольных трамваев.

Общие расходы на реализацию проекта запланированы в объеме 55,2 млн евро, а софинансирование Фонда сплочения составляет 85% от затрат проекта, или 38,78 млн евро.

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