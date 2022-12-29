В Риге как минимум в восьми "литовках" нужно укреплять панели, чтобы избежать обрушения

После обрушения панели крыши в жилом здании 464-й серии (так называемый "литовский проект") в Болдерае, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) проверил и другие дома этой серии. Как минимум в восьми домах необходимо укреплять панели крыши, чтобы избежать обрушения, пишет портал lsm.lv.

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В ноябре с крыши пятиэтажного многоквартирного дома 464-й серии в Болдерае, на улице Стурманю 3, оторвалась бетонная плита и упала на чердак. В результате обрушения образовались трещины и в потолке пятого этажа. После этой аварии ответственные учреждения пообещали, что все здания 464-й серии будут проверены и, при необходимости, проблемы будут решаться превентивно. Представитель RNP Уна Греневица сообщила, что на данный момент проверена только часть всех зданий, но некоторые выводы уже можно сделать.

"Вывод таков, что эти проблемы в основном наблюдаются в домах, расположенных в Болдерае. Поэтому мы лишь еще раз подтверждаем гипотезу о том, что уже при строительстве были допущены серьезные ошибки. Поэтому такой результат. Всего около восьми объектов, где необходимо провести работы по укреплению, которые будут реализованы", — пояснила Греневица.

Сейчас можно сделать вывод, что здания с проблемами были построены в 1978 году. Это было сделано одним строительным подразделением с использованием одних и тех же материалов.

Как пояснила Греневица, у домов 464-й серии выделяются три разных типа крыш, а упомянутые риски кровельных панелей обнаружены только у зданий с одним из типов кровельного решения. Всего под наблюдением RNP около 400 домов, построенных по образцу 464-й серии, но именно с рискованным решением кровли, зданий меньше.

В свою очередь, Мартиньш Аудерс, директор Департамента жилищной политики Министерства экономики, сказал, что каждый год министерство выбирает тип здания, который эксперты изучают углубленно по всей стране согласно процедуре закупки. Например, в этом году проверялись дома 602-й серии. В свое время проверялись и дома 464-й серии. Тогда был сделан вывод: панели крыш действительно находятся в зоне риска.

"В целом здания соответствуют требованиям, угрозы обрушения не обнаружены, но есть, конечно, ряд недостатков. Один из таких недостатков заключается в том, что длина опоры кровельных панелей в индивидуальных домах зачастую менее 5 сантиметров, либо обнаружены трещины. Есть и типовые решения, по устранению этого дефекта", — пояснил Аудерс.

У "литовок" были обнаружены и другие присущие им недостатки. Например, система отвода дождевой воды часто повреждает фундамент. С материалами всех проведенных тестов вы можете ознакомиться на сайте bis.gov.lv. Как подчеркнул Аудерс, каждый руководитель обязан знать эту информацию, так как она служит руководством по управлению каждым типом здания.