В Риге LMT и полиция тестируют радар красного света

В Риге на перекрестке улиц Бривибас и Крустабазницас установлен новый вид радара. Он фиксирует водителей, которые едут на красный свет. Сейчас радар работает в тестовом режиме, сообщает LSM.lv.

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На перекрестке улиц Бривибас и Крустабазницас сейчас стоят сразу несколько камер — одна снимает перекресток и фиксирует как сигналы светофора, так и автомобили. Другая камера является радаром красного света, фиксирующим транспортные средства, проезжающие на красный свет. Помимо прочего, на перекрестке установлена камера, фиксирующая автомобили, которые вопреки запрету, едут по полосе общественного транспорта.

Радар красного света является инновационным решением Latvijas mobilais telefons, рассчитанным на экспорт, сказал директор службы управления бизнесом LMT Вигантс Радзиньш:

"Наше решение уникально тем, что нам не надо ничего строить на перекрестках. Мы просто берем электричество через светофор и на столб того же светофора монтируем свое решение."

Такой же радар установлен в Лиепае. Он в месяц фиксирует около 400 нарушений, это 1% от всех водителей. Камера фиксирует событие, а искусственный интеллект решает, было ли нарушение. Потом полиции остается только выписать протокол, так как видео с нарушением и номером автомобиля сохраняется в системе.

В прошлом году Государственная полиция поймала 4000 водителей, ехавших на красный свет. Это нарушение стало причиной 150 аварий. В полиции указали, что технологии позволяют легче дисциплинировать водителей и их появление на дорогах неизбежно. Чем больше будет таких приборов, тем больше полицейских смогут уделять время другим обязательствам, указал начальник бюро координации и надзора за сообщением Госполиции Юрис Янчевскис.

Сейчас водителей, чье нарушение зафиксировал радар, не штрафуют, так как это лишь пилотный проект. Над оценкой пользы такого радара работает Министерство сообщения.