В Риге людей без масок в общественном транспорте будет высаживать муниципальная полиция
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С завтрашнего дня, когда в общественном транспорте станет обязательным использование масок, в Риге пассажиров без масок можно будет высадить из общественного транспорта, заявил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис после заседания комиссии по гражданской обороне территории сотрудничества Риги.

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Использование масок в общественном транспорте будет контролировать рижская полиция самоуправления.

Стакис подчеркнул, что, в отличие от весны, когда в общественном транспорте также нужно было прикрывать рот нос, на этот раз вместо масок нельзя будет использовать платок или шаль, поскольку это было признано малоэффективным.

Он повторно призвал жителей использовать маски для лица для ограничения распространения Covid-19.

Сегодня на заседании комиссии была проведена оценка запасов самоуправления — масок, дезинфицирующих средств и спецкомбинезонов. Стакис подчеркнул, что запасов достаточно, но в будущем, вероятно, потребуется государственная помощь для закупки масок, чтобы обеспечить ими людей, которые не могут себе позволить их покупку.

Мэр Риги сообщил, что самоуправление различными способами будет информировать людей о необходимости использования масок в общественном транспорте. Например, с сегодняшнего дня такая информация будет отображаться на информационных экранах общественного транспорта.

Информация будет помещена и на дверях общественного транспорта, а также на остановках.

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LETA

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LETA

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