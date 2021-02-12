В Риге маршрут 6-го автобуса продлят до Ikea и т/ц Sāga, сохранив остановку в Дрейлини

Принимая во внимание возражения жителей относительно планов изменить маршрут 6-го автобуса, перенаправив его из Дрейлини в новые торговые центры Ikea и Sāga, депутаты Рижской думы решили сохранить для жителей Дрейлини остановку на ул. Эвалда Валтерса. Об этом сообщает портал самоуправления Riga.lv.

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"Мы выслушали и услышали мнения жителей и пересмотрели изначальный план, предусматривавший ликвидацию остановки на ул. Эвалда Валтерса. Для жителей Дрейлини сохранят как доступ к 6-му автобусу, так и остановку, а также удобное передвижение в и из центра города. В том числе Департаменту сообщения поручено установить светофор на перекрестке улиц Юглас и Дзелзавас, чтобы автобус могут совершать удобный маневр на ул. Юглас, и продлить маршрут до торговых центров. Эти работы планируется провести в как можно более короткие сроки, чтобы по возможности устранить неудобства для жителей", — пояснил руководитель Комитета по делам транспорта и сообщения Олафс Пулкс.

Светофор будет оборудован устройством для переключения зеленого сигнала тогда, когда приближается автобус, а в остальное время движение по ул. Юглас нарушаться не будет.

Вопрос еще рассмотрят на заседании Комиссии по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок.