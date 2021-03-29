В Риге массовая вакцинация будет организована в павильоне Центрального рынка
Foto: LETA

Рижская дума уполномочила исполнительного директора Рижской думы заключить договоры, связанные с организацией процесса массовой вакцинации в столице, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рига хочет стать одним из первых самоуправлений, где начнется массовая вакцинация. Чтобы это произошло, проделана большая работа в быстром темпе и уже 1 апреля Рижский центральный рынок будет готов к организации этого процесса, а в течение ещё нескольких дней - остальные места в столице. Дальнейшая ответственность за начало вакцинации будет зависеть от доступности вакцин и способности правительства обеспечить соответствующим персоналом”, - заявил мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Про).

Исполнительный директор Риги будет иметь право заключать договоры, связанные с организацией вакцинации - информированием населения, созданием центров вакцинации и т.д.

Рижская дума приняла решение передать гастрономический павильон Центрального рынка в пользование исполнительного директора для организации вакцинации. Выполнение решений будет финансироваться из резервных фондов Рижской думы.

По данным Министерства здравоохранения, 1 апреля доступные человеческие ресурсы позволят делать более 100 000 прививок в неделю.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

42

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Мартиньш Стакис Вакцинация Рига Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€