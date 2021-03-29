В Риге массовая вакцинация будет организована в павильоне Центрального рынка

Рижская дума уполномочила исполнительного директора Рижской думы заключить договоры, связанные с организацией процесса массовой вакцинации в столице, сообщает LETA.

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“Рига хочет стать одним из первых самоуправлений, где начнется массовая вакцинация. Чтобы это произошло, проделана большая работа в быстром темпе и уже 1 апреля Рижский центральный рынок будет готов к организации этого процесса, а в течение ещё нескольких дней - остальные места в столице. Дальнейшая ответственность за начало вакцинации будет зависеть от доступности вакцин и способности правительства обеспечить соответствующим персоналом”, - заявил мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Про).

Исполнительный директор Риги будет иметь право заключать договоры, связанные с организацией вакцинации - информированием населения, созданием центров вакцинации и т.д.

Рижская дума приняла решение передать гастрономический павильон Центрального рынка в пользование исполнительного директора для организации вакцинации. Выполнение решений будет финансироваться из резервных фондов Рижской думы.

По данным Министерства здравоохранения, 1 апреля доступные человеческие ресурсы позволят делать более 100 000 прививок в неделю.