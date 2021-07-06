В Риге могут ограничить движение частного транспорта на многих центральных улицах

Независимо от решения о сохранении или ликвидации велосипедных дорожек на улице Чака, в Риге может быть ограничено движение частного транспорта на многих центральных улицах. Эти планы в понедельник, 5 июля, обсуждались на заседании комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заседание комитета, посвященное программе устойчивой мобильности транспортной системы Риги и эксперименту с велосипедными дорожками на улице Чака, длилось более пяти часов. На заседании были заслушаны мнения специалистов департамента сообщения, представителей бюро датского архитектора и специалиста по городскому планированию Яна Гейла, а также различных неправительственных организаций и экспертов.

Департамент сообщения предлагал различные варианты дальнейшего решения транспортных проблем на улице Чака, например, сохранить велосипедные дорожки и уменьшить движение транспорта на улицах Чака и Кр. Барона или ликвидировать велосипедные дорожки на улице Чака, а улицу Барона превратить в велосипедную магистраль.

По оценке департамента, при сохранении велосипедных дорожек на улице Чака наименьшие затраты для приспособления транспортной инфраструктуры составят почти 1 млн евро, а самый дорогой вариант реализации всех необходимых мер по изменению организации движения потребует более 5,7 млн евро.

Отказ от велосипедных дорожек и перемещение велотранспорта на улицу Кр. Барона потребует затрат около 200 000 евро, а полное изменение организации дорожного движения — около 0,5 млн евро.

Оба предложенных департаментом сообщения варианта предусматривают ограничение транзитного движения частного транспорта и предпочтение общественному транспорту, например, путем создания полос общественного транспорта на улице Чака вместо велосипедных.

На улице Кр. Барона, установив соответствующие дорожные знаки, также планируется ограничить движение частных транспортных средств.

На заседании отмечалось, что основными негативными моментами сохранения велосипедных дорожек на улице Чака является то, что транспортный поток, создаваемый в результате ограничений, может отрицательно повлиять на движение в других частях города. Кроме того, необходимы значительные финансовые ресурсы для улучшения транспортной инфраструктуры.

В свою очередь основными преимуществами этого решения могут стать создание полноценной велосипедной инфраструктуры на улице Чака, сокращение задержек общественного транспорта и повышение безопасности движения.

В случае переноса велосипедной инфраструктуры на улицу Барона отрицательным моментом является то, что на улице Чака не будет велосипедной инфраструктуры, но часть людей все равно продолжит использовать эту улицу для езды на велосипеде. Следовательно, безопасность движения на улице Чака может ухудшиться.

Также в этом случае транспортный поток, создаваемый в результате ограничения движения, может негативно повлиять на движение транспорта на других улицах города. К тому же такие изменения требуют больших финансовых затрат.

В качестве положительного момента отмечалось, что развитие улицы Чака как улицы для общественного транспорта в будущем позволит перенести на нее другие маршруты общественного транспорта.

Представители архитектурного бюро Яна Гейла отметили, что не рекомендовали бы реализацию пилотного проекта велосипедной инфраструктуры на улице Чака, а предложили бы выбрать для пилотного проекта другие улицы. При этом они указали, что выгода от создания велосипедных дорожек на этой улице очевидна, так как улучшились среда и безопасность движения.

Бюро предложило ряд решений для улучшения ситуации на улице Чака, чтобы уменьшить количество конфликтных точек и повысить безопасность дорожного движения, например, путем размещения остановок для велосипедистов ближе к перекрестку, а для транспортных средств подальше, что позволит водителям увидеть велосипедистов.

Также было рекомендовано регулировать движение с помощью специальных светофоров, позволяющих велосипедистам двигаться быстрее автомобилей. Для повышения безопасности рекомендуется отделить велосипедные полосы от полос для других транспортных средств. Однако такое решение на других улицах Риги уже вызвало критику, так как это, например, затрудняет доступ неотложной медицинской помощи и пожарно-спасательной службы к зданиям.

В качестве одного из вариантов предлагалось ввести сезонные велодорожки, которые в зимний период можно было бы превратить в полосы общественного транспорта.

Тем временем большинство жителей города и предпринимателей считают, что эксперимент с велодорожками на улице Чака не следует продолжать, свидетельствуют результаты проведенного в июне опроса.

Хотя количество жителей, недовольных велосипедными дорожками на этой улице, с декабря уменьшилось, большинство респондентов в июне все еще были недовольны этим экспериментом. Если в декабре недовольство выразили 65% респондентов, то в июне — 51%.

В свою очередь количество недовольных предпринимателей увеличилось с 65% в декабре до 71% в июне.

Больше всего довольны созданием велосипедных дорожек на улице Чака жители центра и района улицы Авоту, а больше всего недовольны жители Гризинькалнса и Пурвциемса.

Велосипедисты и пешеходы больше довольны изменениями, а пассажиры общественного транспорта и автомобилисты — в целом более недовольны.

Комитет сообщения и транспорта в понедельник не принял решения, следует ли продолжить эксперимент с велосипедными полосами на улице Чака, отложив решение до заседания комитета на следующей неделе, 12 июля.

Первоначально планировалось, что эксперимент продлится до весны этого года, но затем было принято решение продолжить его до 1 сентября. Эксперимент предусматривает создание временных велосипедных полос на улицах Марияс и Чака на участке от улицы Элизабетес до улицы Эрглю.