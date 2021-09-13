В Риге могут появиться радары для контроля стоянок в неположенных местах

Водителей, припарковавшихся на велополосе или едущих по велополосе, будут вычислять с помощью радаров. Департамент сообщения Рижской думы будет просить средства на их закупку в бюджете следующего года. Об этом в передаче Spried ar Delfi рассказал председатель Комитета сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство").

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"К сожалению, общество без штрафов не понимает. У нас есть стоянки для машин доставки, где стоят Porsche, Mercedes, Jeep и всякие другие машины. Вряд ли они привозят молоко в магазины", — возмущается он.

Поэтому Департамент сообщения будет просить выделить деньги в бюджете следующего года на закупку фоторадаров. С помощью этих фоторадаров можно будет выявлять и наказывать не только нарушителей скорости, но и людей, которые паркуются в неположенных местах, например, на велополосах, а также тех, кто едет по велополосам или полосам общественного транспорта.

Альтернативой, предупредил он, будут "те самые любимые столбики", которые отделяют велополосу от остальных.

"Даже такой старичок как я ездит на велосипеде, я ездил и по улице Чака, и по улице Барона, и, к сожалению, на велополосе улицы Чака стоят машины. Это проблема, которая нас действительно беспокоит", — сказал он.

По его словам, самоуправление должно штрафовать таких нарушителей, и выявлять их можно с помощью фоторадаров. Пока что соответствующие правила Кабинета министров еще не приняты, но Департамент сообщения Рижской думы призывает выделить деньги на радары.

Расходы на один радар — 70 000 евро. Сколько радаров он предлагает разместить в Риге и где именно, Пулкс ответить не смог, пояснив, что это зависит от того, сколько позволит бюджет.