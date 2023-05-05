В Риге могут появиться три новых улицы

На следующей неделе Комитет городского развития Рижской думы примет решение о присвоении названий трем новым улицам.

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На Кипсале красные линии без названия рядом с улицей Кипсалас 49 получат название улицы Самсалас.

Участок улицы в Вецриге от улицы Марсталю до улицы Трауксмес планируется назвать улицей Маза Минстереяс.

В свою очередь, красные линии без названия в Зиепниеккалнсе от улицы Тумес до прилегающего земельного участка планируется назвать улицей Реймермуйжас.

Окончательное решение о присвоении названий улицам еще должно быть принято на заседании в Рижской думе.