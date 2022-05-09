Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Комитет городского развития Рижской думы в понедельник поддержал переименование Московского сада в Латгальский парк. С инициативой дать парку новое имя выступили несколько обществ.

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Самоуправление обратилось в связи со сменой названия в Центр государственного языка и МИД, которые одобрили проект решения. Вопрос был рассмотрен и на заседании Совета по памятникам Рижской думы, который замысел тоже поддержал.

Как уже сообщалось, в связи с военным вторжением России в Украину во многих самоуправлениях принимаются решения о переименовации улиц и объектов советского времени и связанных с Россией.

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