В Риге может быть увеличено единоразовое пособие для родителей тройняшек

В связи с высокой инфляцией в Риге пособие при рождении тройни может быть увеличено, сообщил сегодня Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы.

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Комитет по финансовым и административным делам поддержал выделение 4500 евро родителям тройняшек, которые родились в марте.

Для этой цели Департамент благосостояния попросил 5844 евро из бюджетной программы “Расходы на непредвиденные случаи”. После уплаты налогов родителям тройняшек будут перечислены 4500 евро.

Как сообщили агентству LETA в Управлении коммуникацией Рижской думы, рижским семьям с тройняшками с 2009 года это единовременное пособие было выплачено 19 раз.

Во время рассмотрения вопроса мэр Риги Мартиньш Стакис захотел выяснить, как долго выплачивается данное пособие.

Мэр Риги отметил, что в связи с высокой инфляцией необходимо было бы увеличить это пособие. Градоначальник призвал ответственных должностных лиц подготовить такое предложение, чтобы следующим тройняшкам можно было выделить большую сумму.

Как выяснило агентство LETA, по мнению Стакиса, указанная сумма может быть увеличина до 6000 евро или 2000 евро за каждого ребенка.