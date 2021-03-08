В Риге может появиться памятник Аспазии

В столице Латвии может быть установлен памятник поэтессе Аспазии (настоящее имя Эльза Розенберга). Сейчас идет активная дискуссия по этому вопросу, заявил на пресс-конференции мэр Риги Мартыньш Стакис.

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Стакис отметил, что Аспазия является одной из самых известных латвийских женщин. Помимо литературной работы, она занималась активной общественной деятельностью и боролась за равноправие полов.

Мэр Риги заявил, что в городе мало памятников женщинам, которыми страна могла бы гордиться. Памятник Аспазия, по его мнению, в столице нужно было установить уже давно.

Пока неясно, как мог бы выглядеть памятник и где его можно было бы установить. Дискуссии по этому поводу продолжаются.

Эльза Розенберга (литературный псевдоним Аспазия) родилась в 1865 году. Первые стихи она написала в 14 лет, позже стала автором драматических произведений, издавала сборники стихов. В 1897 году вышла замуж за Яниса Плиекшанса (Райниса), жила с ним в ссылке в Вятской губернии, а после 1905 года — в эмиграции в Швейцарии. Вернулась в Латвию в 1920 году, принимала активное участие в создании независимого государства, занималась политикой и боролась за права женщин. Считается классиком латышской литературы и одной из самых ярких и известных женщин в истории страны.

Умерла в 1943 году. В 1996 году в Дубулты был открыт дом-музей Аспазии.