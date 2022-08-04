В Риге можно купаться во всех официальных водоемах, а в Сигулде ввели запрет из-за загрязнения

Качество воды во всех восьми официальных местах для купания в Риге соответствует гигиеническим требованиям. Это подтверждают анализы, которые провела Инспекция здоровья – купание разрешено. Тем временем в месте для купания “Сигулда” на Гауйе Инспекция плавать запретила – вода не соответствует требованиям.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Рижской думе отмечают, что в месте для купания "Румбула" на Даугаве сине-зеленые водоросли не обнаружены, и купаться там разрешено. Плавать также можно во всех купальных зонах Рижского залива в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаках, в официальных городских местах для купания на Кипсале, Луцавсале, в Луцавсальском заливе и в озере Бабелите, а также в Кишезере. Освежиться можно также в бассейнах парков Гризинькалнс и Зиедоньдарзс.

Рижское самоуправление напоминает быть осторожными, отправляясь плавать в водоемах, и уделять особое внимание детям.

Тем временем в месте для купания "Сигулда" в реке Гауя качество воды оказалось не соответствующим требованиям гигиены. Начиная с 4 августа купание там запрещено — Инспекция здоровья призывает самоуправление разместить на пляже предупредительную табличку.

В понедельник, 8 августа, эксперты Инспекции здоровья повторно возьмут воду из водоема на анализ.

