В Риге можно подавать заявки на пособие на покупку дров, гранул или брикетов: кто и на что может претендовать

Рижское самоуправление планирует с 1 октября начать прием заявлений в электронном виде, а с 3 октября — очно на частичную компенсацию расходов семьям, которые используют для отопления дрова, древесные гранулы или брикеты. Заявления на получение компенсации за использование электроэнергии на отопление начнут принимать с 1 ноября.

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Для семей, использующих для отопления газ или централизованное отопление, господдержка будет применяться автоматически к полученным счетам, поэтому никуда обращаться не нужно.

Заявки на пособие можно подавать с 1 октября (за электроэнергию — с 1 ноября) в электронном виде на портале www.epakalpojumi.lv или по предварительной записи по телефону 80000800 лично с 3 октября в любом из пунктов обслуживания клиентов

• улица Бривибас, 49/53;

• улица Э.Смилгя, 46;

• улица Даугавпилс, 31;

• улица Иерикю, 43А;

• улица Гобас, 6А.

Собственник жилья, совладелец или арендатор может обращаться за пособием не чаще одного раза в месяц.

Информация, необходимая для заявления:

• Имя и фамилия;

• персональный код;

• контактные данные и номер счета в банке или в системе почтовых платежей, куда зачисляется пособие;

• дополнительно должен быть приложен документ, удостоверяющий право собственности или пользования на жилище, если соответствующие сведения отсутствуют в Земельной книге, и документы, подтверждающие оплату (счет, платежное поручение), за исключением случая, если жилище отапливается дровами, купленными до 31.08.2022 и не имеется документа, подтверждающего оплату. В этом случае заявителю придется подтвердить факт приобретения дров.

Заявитель должен будет подтвердить наличие в доме соответствующего вида отопления, а также тот факт, что другие члены семьи не подали заявление на получение пособия на жилище, указанное в заявлении.

При личном обращении за пособием заявку не нужно готовить заранее, она будет заполнена на месте!

Решение о предоставлении пособия будет принято в течение 30 рабочих дней с момента получения заявки. В случае положительного решения пособие будет зачислено на счет, указанный в заявке.

Актуальная информация о порядке назначения пособия будет доступна на портале www.riga.lv в разделе "Пособие в отопительный сезон", а также по бесплатному справочному телефону Рижского самоуправления 80000800 в рабочие дни:с 08.00 до 18.00.

Пособие будет начисляться за период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года. Размер пособия предусмотрен в размере 50% от стоимости приобретенного топлива, которая превышает порог, установленный государством, и не превышает установленных объемов.

Если дом отапливается древесными гранулами или древесными брикетами, семья имеет право на получение госпомощи, включая НДС, в размере 50% от стоимости приобретенных 10 тонн древесных гранул или брикетов по цене, превышающей 300 евро за тонну (без НДС), но не более 100 евро за тонну (без НДС).

Если дом отапливается дровами, семья имеет право на получение пособия, включая НДС, в размере 50% от стоимости приобретенных 35 куб. м дров по цене, превышающей 40 евро за куб (без НДС), но не более 15 евро за куб (без НДС). Если дрова были куплены до 31 августа этого года и нет документа, подтверждающего оплату, вы имеете право на получение госпомощи в размере 60 евро.

При отапливании жилища с помощью электроэнергии семья имеет право на получение пособия, включая НДС, за потребление электроэнергии свыше 500 киловатт-часов в месяц, но не более 2000 киловатт-часов в месяц, в размере 50% от цены электроэнергии, превышающей 0,160 евро за киловатт-час (без НДС), но не более 0,100 евро за киловатт-час (без НДС).